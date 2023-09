Lampedusa, 33 sbarchi nella notte: in arrivo la 'Diciotti' per i trasferimenti

Sbarchi da record durante la notte a Lampedusa: sono 33 i barchini approdati, a partire dalla mezzanotte. Il conteggio delle persone arrivate e' ancora in corso. Il primo blocco di 15 approdi di migranti - 9 dei quali direttamente sulla terraferma, fra la spiaggia dell'Isola dei Conigli, Cala Croce e Guitgia nonche' al molo Favarolo - ha portato sull'isola 477 persone. Altre operazioni di salvataggio sono in corso. Ieri sono stati 51 gli approdi sull'isola. I migranti giunti hanno dichiarato ai soccorritori, per la maggior parte, di essere originari di Nigeria, Sierra Leone, Sudan, Ciad, Tunisia, Guinea e Camerun e di aver pagato, per la traversata da 1.000 a 5mila dinari tunisini ciascuno.

E' in arrivo straordinario al porto di Lampedusa la nave Diciotti della Guardia costiera per aumentare e accelerare i trasferimenti dei migranti arrivati nelle scorso ore in altri centri. Al momento sono 1.767 i migranti presenti all'hotspot.