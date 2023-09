Meloni all'assemblea di Fdi: "Con noi l'economia italiana più solida"

“In questo primo anno è andata sempre così: noi dalla parte delle cose di buon senso, dalla parte degli italiani fino ad oggi indifesi, impauriti, vessati. E quelli della sinistra automaticamente dall’altra, pur di attaccare il Governo”. Così il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, a quanto si apprende, nella relazione con cui ha aperto l’assemblea nazionale di Fdi.

“Quando facemmo una norma contro i rave illegali che lasciavano dietro di sé macerie, degrado, e perfino giovani vittime, a volte, ci dissero che era un provvedimento inutile, ma nessuno dice oggi che dall’inizio dell’anno in Italia non c’è mai stato un rave illegale. Quando abbiamo ingaggiato la battaglia contro quelli che occupano abusivamente le case degli altri - ha proseguito - la sinistra si è schierata con gli occupanti. Quando abbiamo salvato il carcere ostativo, un pilastro della lotta antimafia, la sinistra ha fatto ostruzionismo sperando che il decreto decadesse, anche con il rischio di favorire qualche boss”, l'affondo della premier.

“Abbiamo fatto un decreto dopo la tragedia di Cutro, per contrastare il traffico di esseri umani. Ed il Pd decide di finanziare una nave Ong indagata per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, oltre che sotto sequestro per violazione del decreto Cutro. E questa è una vergogna”, ha affermato il presidente del Consiglio.

“Nelle ultime settimane - ha proseguito - abbiamo intensificato gli sforzi contro le piazze di spaccio e loro dicono che bisogna legalizzare la droga. Quando abbiamo fatto un decreto per contrastare le baby gang o le cosiddette “paranze” dei minorenni armati, usati come manovalanza dalla criminalità organizzata, un giornale della sinistra ha titolato, testuale: “Meloni arresta i bimbi”. Quando abbiamo stabilito che i genitori che non mandano i propri figli a scuola commettono un reato, e che in determinati casi si può revocare la potestà genitoriale, alcuni di loro si sono schierati con quei genitori che stanno privando i loro figli di un futuro”.

"Non giochiamo nel fango ma voliamo alto"

''In ogni caso continueremo a non rispondere a queste provocazioni. Non abbiamo tempo per giocare con loro alla lotta nel fango, perché siamo impegnati a volare alto e a guardare lontano, ai progetti a lungo termine, da costruire mattone dopo mattone. E a dare all'Italia una strategia che non aveva da anni", un "orgoglio che aveva dimenticato, una stabilità che è alla base di ogni, vero, cambiamento possibile", ha detto Meloni.

"Con noi economia più solida e credibilità"

“Abbiamo alle spalle mesi incredibili, penso che rimarranno per sempre scolpiti nella nostra memoria, e speriamo non solo nella nostra. Personalmente, sono mesi dei quali vado molto orgogliosa - ha sottolineato - Per noi e per la nostra storia e per aver realizzato un sogno che era di tanti. Per me stessa, per potermi guardare dopo quasi un anno alla guida del governo della Nazione e vedere ancora la stessa persona di prima, più vecchia, ma la stessa. Per aver camminato a testa alta ovunque, per essere stata schietta e per tutte le volte che sono stata in grado di dire no, banalmente perché era giusto farlo, anche quando bisognava pagare un prezzo. E per l’Italia, che oggi ha qualcosa di più di quando ne abbiamo assunto la guida”.

“L’Italia ha un’economia più solida, ha maggiore credibilità e centralità a livello internazionale, ha una stabilità e una visione da realizzare, riconoscibile e riconosciuta da tutti. Un’Italia che sembra tornare a sperare dopo anni di rassegnazione”, ha rivendicato la premier.

"Siamo fieri dei risultati che abbiamo raggiunto al governo e considero questo lavoro solo l’inizio - ha proseguito - C’è tantissimo da fare, e lo faremo, stabilendo le priorità e realizzando un programma ampio di provvedimenti. Abbiamo cinque anni davanti e vogliamo essere giudicati alla fine di questo percorso".

Meloni ha sferzato i suoi: “Nulla di quello che è stato fatto lo ha fatto una persona sola. Il nostro non è mai stato uno sport individuale, ma di squadra. E’ questo il messaggio principale che voglio dare oggi all’assemblea nazionale di Fdi. Come in ogni campionato che si rispetti, la partita che si apre è più dura di quella che si ha alle spalle. Ho bisogno di tutta la concentrazione, la lucidità, la responsabilità e l’ambizione - nel senso buono del termine - delle quali siete capaci. Perché se qualcuno dovesse pensare che l’anno passato sia stato difficile, signori, temo che non abbiate visto niente”. “Il dibattito politico - ha avvertito - sarà ancora più feroce, gli attacchi si moltiplicheranno, le trappole e i tentativi di disarcionarci anche".

"Con Fratelli d’Italia siamo cresciuti - ha poi evidenziato - Ora bisogna riorganizzarsi. Vogliamo rinnovare gli organi di partito a livello locale e dare vita alla stagione dei congressi territoriali, facendo votare gli iscritti. Sarà Donzelli a illustrare all’Assemblea una proposta di tempi e modi. E se c’è altro da proporre, sono qui per ascoltare e questa è la sede per farlo".

"Arianna sempre penalizzata perché mia sorella"

La premier ha parlato anche della sorella. "Si è parlato di Arianna Meloni, militante da quando aveva 17 anni, sempre penalizzata dal fatto di essere mia sorella. Hanno volutamente e strumentalmente confuso un ruolo organizzativo come quello di segreteria politica con quello di segretario di Fratelli d’Italia. Solo che da noi il segretario è una figura che non esiste...", ha detto Meloni.

"C’è il Presidente e si chiama Giorgia Meloni, e fin quando voi non deciderete di sostituirmi io eserciterò quel ruolo. E io intendo continuare a fare il presidente di Fratelli d’Italia", ha affermato parlando all'Assemblea nazionale di Fdi.

"Ma non sarà che tutto questo nervosismo sugli incarichi tradisca il nervosismo per un mondo impermeabile alle lusinghe e agli interessi dei lobbisti che per anni hanno condotto le danze nelle istituzioni della Repubblica?", si è chiesto la premier. "Beh, è un’altra cosa della quale vado molto fiera", ha detto la leader Fdi per poi aggiungere: ''È il vantaggio di non essere ricattabili, poter rimanere onesti".

"Dossieraggi e fake contro di noi ma è stato boomerang"

"In questi mesi si è visto di tutto - ha scandito ancora - Le continue campagne finto scandalistiche, i dossieraggi, le continue richieste di dimissioni di questo o quell’altro. Ogni singolo dirigente è stato passato in rassegna, spesso perfino i semplici simpatizzanti, alla ricerca del niente".

Il "fango gratuito perfino sui familiari - ha continuato - con inchieste durate mesi su amici e parenti, la mia storia personale è stata passata in radiografia praticamente dal giorno in cui sono nata. Alla fine, è stato un boomerang, perché sono riusciti a dimostrare solo che ero esattamente la persona che dicevo di essere. Allora si sono attaccati agli organigrammi di partito, anche qui con racconti surreali, per raccontare il partito chiuso, familistico, asserragliato".