Cavallo investito e ucciso a Carini, Aidaa segnala il 'caso' in Procura

Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente ha inviato alla procura di Palermo una denuncia contro il conducente di un'auto, che ha investito e ucciso un cavallo in Corso Italia, a Carini. L'uomo dopo avere investito il cavallo è fuggito con la sua auto, sottolinea in una nota l'AIDAA. Sul caso, indagano gli agenti della Polizia Municipale che cercano di ricostruire quanto accaduto rintracciando alcuni testimoni e visionando le immagini dei sistemi di sorveglianza della zona per controllare se l'incidente sia stato ripreso. "Abbiamo deciso di denunciare questo criminale - scrivono gli animalisti di AIDAA - certi che sarà individuato e processato per l'investimento di questo cavallo, e noi saremo parte civile".