Ad Aversa messa in memoria di Madre Teresa di Calcutta con Mamme Coraggio

Nella mattinata di domenica 10 settembre, alle ore 10:00, in prossimità della memoria di Santa Madre Teresa di Calcutta, si è tenuta la celebrazione eucaristica presieduta dal vescovo, Sua Eccellenza Mons. Angelo Spinillo, presso la cappella della mensa diocesana, in vicolo Sant’Agostino, 4 in Aversa.

Nell’occasione, la presidente dell’Associazione Mamme Coraggio e Vittime della Strada, Elena Ronzullo ha donato al Vescovo e Don Carmine due copie del libro “Strada Assassina, sette Storie vere”, edito da “Nero su Bianco Editore” e promosso dalle associazioni “A.M.C.V.S. – Associazione Mamme Coraggio e Vittime Della Strada ODV” e “A.U.F.V. Associazione Unitaria Familiari e Vittime ODV”.