Terzo furto in 5 giorni a Ortigia: preoccupazione dei negozianti di Siracusa

Escalation di furti nel centro storico di Siracusa: tre in cinque giorni. C'è preoccupazione tra i commercianti di Ortigia dopo il terzo furto messo a segno a Giallo Limone creativityshop nelle scorse ore.

Secondo una prima ricostruzione pare che un uomo si sia introdotto nel negozio utilizzando uno scooter come ariete per distruggere la vetrina riuscendo a scardinare il telaio. Dalla cassa il ladro sarebbe riuscito a rubare 20 euro circa. Indagano i Carabinieri.