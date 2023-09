Acate, nuovo manto stradale alla circonvallazione: lavori al via

Dopo gli interventi tampone degli anni scorsi avviati finalmente ad Acate i lavori di ripristino del manto stradale della circonvallazione. Buche ed avvallamenti costituivano un pericolo incombente per gli automobilisti e un “rubinetto” continuamente aperto per le casse comunali a causa dei risarcimenti richiesti, quando legittimi.

Il progetto, redatto dall’ex Provincia regionale e finanziato dall'Assessorato Infrastrutture, con la Direzione Lavori a cura del Genio Civile, si inquadra nell’ambito della manutenzione straordinaria della viabilità secondaria in Sicilia.

Due anni fa un comitato spontaneo di cittadini si era rivolto al commissario straordinario del Libero consorzio comunale di Ragusa, Salvatore Piazza, nel corso di un incontro tenutosi a palazzo di viale del Fante per sollecitare la ripavimentazione della trafficata arteria. La delegazione, che era accompagnata dall’on. Orazio Ragusa, era formata da Valerio Migliore, Franco Castiglione, Salvatore Bongiorno e dall’ex sindaco Giovanni Caruso. All’incontro aveva preso parte anche il segretario generale dell’ente, Alberto D’Arrigo.

Per la realizzazione del progetto – precisa reAttiva Acate - si è impegnata Forza Italia con il coordinatore provinciale Giancarlo Cugnata.