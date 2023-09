Aeroporto di Trapani, approvato il piano industriale triennale. I rilievi del PD

L'assemblea dei soci di Airgest, società di gestione dell'aeroporto di Trapani Birgi, composta al 99,9% dalla Regione Siciliana e per la quota restante da Sicindustria, Camera di Commercio di Trapani e i privati, Paolo Salerno, Cesare Quercioli d'Essena e Davide Durante, ha approvato all'unanimità il piano industriale triennale presentato dal cda.

Tra i contenuti del piano, il numero dei passeggeri, che dovrà superare sistematicamente per i prossimi tre anni il milione e 100 mila, fino a raggiungere quota un milione e trecentomila passeggeri. Proseguirà anche la costante attività di aviation marketing, alla ricerca di nuovi vettori e la conseguente apertura di nuove rotte. "Il piano industriale, già a far data dall'esercizio 2023 - sottolinea il presidente di Airgest, Salvatore Ombra -, prevede il raggiungimento dell'utile di bilancio, ogni anno. Partivamo dai 5 milioni di perdita del 2019, in era pre Covid, che abbiamo dimezzato nel 2022, fino ad arrivare all'utile del 2023, che puntiamo a mantenere negli anni a seguire. Quella della rinascita dell'aeroporto di Trapani – afferma Ombra - è una bella favola scritta sulla solidità dei numeri, quelli delle rotte che abbiamo incrementato, del ritorno al milione di passeggeri, e di un bilancio in positivo. Abbiamo ridato dignità all'aeroporto e lo abbiamo fatto grazie alla fiducia ricevuta dalla Regione Siciliana e dal presidente Renato Schifani, forti di essere nel giusto e animati dalla forza del territorio che ama il suo aeroporto e non l'ha mai abbandonato".

“Fa bene il CdA di Airgest a ringraziare la Regione (Musumeci prima e Schifani ora) per il sostegno ricevuto, peccato che lo stesso non sia possibile per gli altri aeroporti minori siciliani. C’è chi si ostina a portare il dibattito sulla semplificazione “Trapani sì, Comiso no”, ma da tempo ormai non è più questo il tema: sono necessarie una strategia e una visione complessiva per gli aeroporti minori, una strategia che non venga lasciata alle singole società di gestione, ma appartenga alla pianificazione regionale, alla Politica regionale intesa come azione vera di Governo. Sono convinto che non può esserci una società di gestione in grado, da sola, di far funzionare un aeroporto minore. Per tutti gli aeroporti minori servono le stesse condizioni e le stesse opportunità per non creare sperequazioni nei territori".

Lo dichiara l’onorevole Nello Dipasquale, parlamentare regionale del PD all’ARS, commentando la notizia dell’approvazione del piano industriale Airgest per l’Aeroporto di Trapani.