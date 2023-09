Protezione civile, mezzo antincendio al Comune di Noto

Il Dipartimento Regionale della Protezione Civile ha assegnato al Comune di Noto un mezzo antincendio che sarà affidato all'Associazione di volontariato AVCN temporaneamente per lo svolgimento di attività di pattugliamento e primo intervento nei comuni della zona.

La consegna del mezzo è avvenuta stamattina a Noto, alla presenza fra gli altri di Riccardo Gennuso, deputato regionale di Forza Italia, che era intervenuto per sollecitare questa soluzione "utile a supportare il lavoro di prevenzione e contrasto degli incendi in una zona che si estende fino a Portopalo di Capo Passero e nella quale fino ad oggi non vi era la presenza di associazioni di volontariato adeguatamente attrezzate."

L'assegnazione temporanea del mezzo fino alla fine della stagione antincendio, permetterà di svolgere un'attenta vigilanza sul territorio da parte di volontari adeguatamente preparati e formati che potranno anche intervenire a supporto della Forestale o dei Vigili del Fuoco.

"Ringrazio il Dirigente del Dipartimento - afferma Gennuso - per aver apprezzato la volontà di collaborare fra Regione, Comune di Noto e Associazione AVCN, che permetterà di svolgere al meglio un servizio essenziale per la tutela del nostro territorio e la salvaguardia della sicurezza per le persone."