Siracusa, premiato dal sindaco il campione del mondo di pattinaggio su strada Vincenzo Maiorca

Il sindaco di Siracusa Francesco Italia ha premiato stamani in Sala Caracciolo il neo campione del mondo di “rotellismo” Vincenzo Maiorca. Già medaglia d’argento alle Olimpiadi giovanili svoltesi in Argentina tre anni fa, con il suo 9’’70 Maiorca ha conquistato il titolo nella 100 metri in corsia su strada. Solo altri due siracusani, in passato, erano riusciti in tale impresa: Pippo Cantarella e Patrizio Triberio. Maiorca si è formato nella storica scuola di famiglia della “Olimpiade Pattinatori Siracusa”.

Accompagnato dal papà coach Ernesto, Maiorca ha raccontato al primo cittadino la mattinata della gara vinta a Vicenza, descrivendo la crescente consapevolezza di raggiungere l’oro mondiale man mano che si procedeva con le qualifiche.

Si è poi parlato della possibilità di realizzare una pista su strada omologata per competizioni mondiali, una struttura definita “snella” che potrebbe permettere a Siracusa di inserirsi nel circuito internazionale di questa disciplina sportiva.