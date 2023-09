Modica, completati lavori pavimentazione statale 115

“Nei tempi previsti, secondo quanto avevamo comunicato la scorsa settimana, sono stati completati gli interventi di pavimentazione sulla statale 115, a ridosso di via Risorgimento, di fronte l’ex FIAT”. Lo comunica il sindaco di Modica, Maria Monisteri. “Ripavimentata anche la traversa di via Risorgimento, che aveva necessità di intervento sull’asfalto ormai impraticabile. Si tratta di azioni necessarie per rendere sicura la circolazione in zone ad alta densità di traffico stradale”

Giorgio Belluardo, Vicesindaco di Modica, con delega alla Manutenzioni, spiega che i lavori effettuati, “completano i tratti stradali che necessitavano di manutenzione. Si tratta di lavori programmati, effettuati nei tempi previsti e che fanno parte di un piano di manutenzioni stradali, avviato con questa ripavimentazione del tratto della ex SS115 e della traversa di via Risorgimento. Strade con asfalto in condizioni precarie e dove sono stati effettuate, nel tempo, pose in opera di reti elettriche e telefoniche e impianti fognari. Altri interventi, sono programmati in zone periferiche e rurali della Città ed anche nel centro storico, secondo tempistiche già pianificate e con il minor disagio possibili per residenti e automobilisti in transito”