"Isole Festival" a Lipari in programma dal 22 al 24 sul tema del viaggiatore incantato

Isole Festival anche quest’anno sceglie l’isola di Lipari, Isole Eolie, e dal 22 al 24 settembre 2023 propone un weekend con alcuni tra i nomi di riferimento della cultura internazionale per declinare il tema de Il viaggiatore incantato, un progetto realizzato dall’Associazione Culturale Insula con il sostegno del Museo Regionale d’arte moderna e contemporanea Riso di Palermo, con la direzione artistica di Emanuele Lo Cascio, e la condirezione di Paola Nicita, Evelina Santangelo

Il 27 e il 28 settembre, sempre nel programma del festival, al Museo d’arte moderna e contemporanea Riso di Palermo si terrà il workshop dell’artista Sislej Xhafa dal titolo “Sussurro e Resistenza”. Sempre al Museo Riso si inaugurerà il 28 settembre la mostra Posters from Teheran, le artiste iraniane per Women, Life, Freedom,

a cura di Maryam Ashrāfi,

Il viaggiatore incantato, tema per la quinta edizione del festival, prende ispirazione dall’omonimo romanzo di Nikolaj Leskov, a proposito del quale il filosofo Walter Benjamin scrive: “L’esperienza che passa di bocca in bocca è la fonte a cui hanno attinto tutti i narratori. E fra quelli che hanno messo per iscritto le loro storie, i più grandi sono proprio quelli la cui scrittura si distingue meno dalla voce degli infiniti narratori anonimi. Ed è la voce che torniamo a sentire, appena il «viaggiatore incantato» comincia a raccontare le peripezie della sua esistenza.”

Il viaggiatore incantato, per Isole Festival, vede il viaggio non solo come ipotesi di conoscenza, ma come possibilità di cambiamento, di sopravvivenza, di ricerca di libertà, di materializzazione di un sogno che spesso si traduce in difficoltà estrema, in cui la vita stessa è a repentaglio.

Così l’isola di Lipari per tre giorni - da venerdì 22 a domenica 24 settembre- diviene centro di connessioni, tra artisti, scrittori, attivisti, registi, performer, pensatori, che prenderanno parola confrontandosi sul valore della cultura e della creatività, sui diritti umani, migrazione, integrazione.