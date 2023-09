Augusta, era ai domiciliari ma andava a spasso: arrestato

I Carabinieri di Augusta hanno arrestato un 35enne del luogo per evasione. Sebbene sottoposto agli arresti domiciliari dallo scorso agosto per resistenza a Pubblico Ufficiale e lesioni personali, l’uomo si è allontanato dalla propria abitazione, senza autorizzazione, ma è stato notato dai militari nei pressi di un supermercato.

Il 35enne, dopo le formalità di rito, è stato nuovamente posto ai domiciliari presso la sua abitazione, in attesa del rito direttissimo, come disposto dall’Autorità giudiziaria aretusea.