Trasporto urbano a Ragusa, Calabrese (PD): segnalati disservizi e disagi

“Il Partito Democratico della città di Ragusa ha ricevuto in questi giorni diverse lamentele da parte dei cittadini che hanno segnalato inefficienze del servizio di trasporto pubblico urbano. All’amministrazione Cassì chiediamo di conoscere il contenuto del Piano di trasporto pubblico che il Comune di Ragusa paga al gestore”. Lo dichiara Peppe Calabrese, consigliere comunale e segretario cittadino del Partito Democratico, che oggi è intervenuto durante la seduta del civico consesso per denunciare la problematica.

“C’è stato un tempo in cui per l’area urbana di Ragusa giravano diversi autobus - ha detto Calabrese - ma da anni ormai non è più così: risulta che è in servizio un solo autobus che circola per tutta la città cercando di coprire le fermate una volta ogni paio d’ore e due mezzi che fanno la spola tra Ragusa e Ibla. Poi, proprio in questi giorni in cui è iniziato il nuovo anno scolastico, risulta che diversi studenti non sono riusciti a raggiungere il proprio istituto in orario a causa dei disservizi. Ho già fatto richiesta di accesso agli atti per comprendere quanto costa il servizio alle casse del Comune, quanti mezzi dovrebbero essere in servizio e come è possibile che l’amministrazione non sia ancora intervenuta per impedire che questi problemi si verifichino”.

“La nostra città non merita tutto questo - ha concluso sull’argomento Calabrese - ed assurdo che debbano essere i consiglieri comunali a segnalare problemi di questo tipo sperando che l’amministrazione, al suo secondo mandato, intervenga”.