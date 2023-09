Ragusa, alla Galleria Glam la mostra "Blu oltremare-pensiero e forma tra memoria e futuro"

Si inaugura venerdì 22 settembre alle ore 19 a Ragusa presso la galleria GLAM arte contemporanea di Danilo Occhipinti , la mostra “ BLU OLTREMARE-pensiero e forma tra memoria e futuro, curata da Elisabetta Rizza.

Angelo Barone, Sandro Bracchitta, Flaminia Carbonaro, Barbara Cucinotta, Salvatore Fratantonio, Andrea Iran, Kastano, Giovanni La Cognata, Giovanni Lissandrello e Ignazio Monteleone, sono stati invitati perchè pur provenendo da esperienze artistiche diverse , possiedono una poetica maturata nel tempo che “prevede” un pensiero sul mare, differente ma necessario per restituire la complessità del tema.

BLU OLTREMARE racconta il mare e ciò che mare non è: le lunghe e lente trasformazioni, oppure storie con cicli più brevi, e altre ancora che vivono nella dimensione di una esistenza , o a volte nell’emozione di un istante. Mare come metafora dell’Altro, rispetto alla terraferma. Ma anche dell’Oltre: come pensiero, immaginazione, restituzione poetica ma anche sguardo critico, carico di significati sociali e politici, legati alla quotidianità o alla più cruda realtà. Mare che non è altro da Noi che, invece, siamo parte della sua narrazione.

I mari, e il disegno dei loro confini materiali e simbolici, del rapporto con la terraferma ma anche la strettissima relazione che gli umani intrattengono con essi, conformano questa mostra; non una regola, non un pensiero unico, niente assoluti, piuttosto molti punti di osservazione.

La curatrice, nelle opere presentate di pittura, scultura fotografia e installazioni, sottolinea tre principali linee di lettura : il tema dello scarto, del rimosso, del mare che restituisce.

Il mare come linea di effrazione, limite violabile per una terra da aggredire , o altre volte passaggio per mete generose.

E ancora il mare e la terra, il rapporto con il corpo nelle forme reali ed il corrispettivo di pensieri.

La mostra è aperta al pubblico fino al 21 ottobre, alla galleria GLAM arte contemporanea sita in via Risorgimento, 57 .

Tutti i giorni dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 20 ( chiuso domenica e festivi ).