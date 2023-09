La Chiesa di Modica in cammino nel Sinodo, primo incontro alla Domus Sancti Petri

Con una nutrita partecipazione presso la Domus S. Petri a Modica si è tenuto un primo incontro che ha coinvolto tutte le parrocchie della città sul tema del Sinodo della Chiesa Cattolica.

Una riunione preparatoria presieduta dal Vicario cittadino Fra Antonello Abate alla quale hanno preso parte i rappresentanti delle Parrocchie e i Parroci di Modica in vista del Convegno di inizio Anno Pastorale e del Sinodo in corso che coinvolge le diocesi d’Italia e quindi anche la Diocesi di Noto.

Proprio di Sinodo si è discusso programmando i futuri incontri in attesa del giorno 21 Settembre quando si apriranno, a Modica come nelle altre città della diocesi, i “Tavoli Sinodali”.

La chiesa cattolica è da tempo impegnata in questo percorso che ha come suoi elementi fondamentali “comunione, partecipazione, missione”. E’ la chiesa dell’ascolto di tutti anche alla luce delle sfide della modernità.

Il Sinodo è un percorso avviato tanto a livello globale quanto particolare. Nei tavoli sinodali cittadini saranno affrontanti temi come la prospettiva della chiesa nella società attuale, il riconoscimento del ruolo femminile, la ministerialità comune, come integrare l’educazione religiosa (pensiamo al catechismo) con la modernità, l’attenzione alle fragilità esistenziali e tanto altro. Momenti in cui tutti coloro che hanno a cuore la comunità cristiana del proprio territorio, che vogliono dire la loro, confrontarsi e contribuire attivamente al cammino comune della Chiesa possono farlo. Un tempo di incontro in cui la “sinodalità” esprime la natura della Chiesa, la sua forma, il suo stile, la sua missione.

Questi i prossimi appuntamenti

20 Settembre ore 19.30 Chiesa della Madonna della Fiducia – Pozzallo. Intervento di S.E. Rev.ma Mons. Erio Castellucci, Presidente del comitato nazionale del Cammino sinodale della Chiesa italiana.

21 Settembre ore 19.30 Apertura dei tavoli sinodali nei rispettivi vicariati.

22 Settembre ore 19.30 Assemblea Diocesana nella Basilica Cattedrale di Noto