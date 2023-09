Ragusa, in via Roma doppio appuntamento con l'iniziativa "Festacrante"

Doppio appuntamento, eccezionalmente questa settimana, per la manifestazione “Festacrante in via Roma”, la kermesse che ormai da mesi anima il centro storico di Ragusa, promossa dal comitato spontaneo “Le botteghe di via Roma” che raggruppa alcuni commercianti della centralissima strada ragusana, con l’obiettivo di farla tornare ai vecchi fasti, quando era il salotto buono della città. Si ritorna ad allietare il centro storico già questo giovedì 14 settembre alle ore 19.30. A divertire cittadini e turisti sulle note travolgenti del rock and roll e del rockabilly sarà la “Strike Band”, che a causa delle condizioni meteo avverse non si è potuta esibire lo scorso venerdì. L'evento successivo è fissato per venerdì 15 settembre alle ore 19,30 con i “Suddéka”. La band è composta da Raffaello La Perna, Bruno Turlà, Simone Munzone, Loredana Modica, Ernesto Turlà ed Eugenio Iacono,