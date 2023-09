Palermo, il consigliere comunale Giovanna Rappa aderisce alla Dc

"Oggi ufficialmente posso dare il mio personale e caloroso benvenuto nella Democrazia Cristiana al consigliere Giovanna Rappa. In questi mesi di commissione ne ho apprezzato il valore personale e professionale, un valore aggiunto per un partito in crescita. Sono sicuro che insieme lavoreremo come abbiamo sempre fatto, per il bene della nostra Palermo, nel rispetto e nella condivisione dei valori del nostro partito", afferma il consigliere comunale Salvatore Imperiale in merito all'adesione di Giovanna Rappa nella Democrazia Cristiana. “Giovane e donna, la collega Giovanna Rappa rispecchia uno dei messaggi

che la Democrazia Cristiana ha mandato in campagna elettorale e che ci ha premiati con l’elezione di donne che sposano i principi del partito. Sono certa che la sua presenza sarà un valore aggiunto per il nostro

gruppo in Consiglio Comunale”, dichiara Viviana Raja, consigliere comunale di Palermo della DC.