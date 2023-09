"Tribunale di Modica-Val di Noto", il Consiglio comunale della Contea delibera all'unanimità

Il progetto del “Tribunale di Modica-Val di Noto”, ispirato dall’azione del Comitato Pro Tribunale di Modica e che intende allargare la competenza territoriale dell’ex Tribunale di Modica ai comuni di Noto, Rosolini, Pachino e Portopalo si irrobustisce con il documento di sostegno votato all'unanimità dal Consiglio comunale di Modica, La deliberazione sulla necessità di far tornare in vita gli Uffici giudiziari frettolosamente soppressi nel 2012, si aggiunge a quelle già esitate dalle Assemblee civiche di Scicli e Pozzallo. Nei prossimi giorni dovrebbero pronunciarsi a favore del progetto anche i Consigli comunali di Ispica e del Siracusano. Con questi ultimi sono già in corso contatti di natura tecnica con il portavoce del Comitato Pro Tribunale di Modica, l'avvocato Enzo Galazzo.

L’idea di allargamento della circoscrizione risale al marzo del 1998 con una proposta di legge a firma del compianto parlamentare ed avvocato modicano Antonio Borrometi, scomparso il 19 gennaio dell'anno scorso. Quella proposta, condivisa dalle Istituzioni locali venne, però, travolta dallo scioglimento delle Camere e dalla crisi di Governo e non fu mai, successivamente, ripresa da nessun parlamentare.

Con la costituzione del "Tribunale di Modica-Val di Noto" si verrebbe a disegnare una geografia giudiziaria del Sud est della Sicilia più vicina alle esigenze dei cittadini e più omogenea nella sua territorialità.

“I Tribunali di Siracusa e Ragusa – spiega l'avvocato Galazzo - servono in atto una popolazione rispettivamente di 384.098 e 317.136 residenti. La riapertura del Tribunale di Modica e la sua estensione ai Comuni di Noto, Rosolini, Pachino e Portopalo, realizzerebbe una distribuzione più omogenea del servizio giustizia e, soprattutto, un minor carico pro capite da gestire”. L’auspicata nuova geografia risulterebbe infatti così composta:

Tribunale di Siracusa: 313.401 abitanti

Tribunale di Ragusa: 201.647 abitanti

Tribunale di Modica: 186.186 abitanti”.

La delibera del Consiglio comunale di Modica è stata trasmessa al Ministro della Giustizia, ai presidenti delle Commissioni Giustizia della Camera e del Senato, al primo presidente della Corte d'Appello di Catania e al procuratore generale presso la stessa Corte d'appello.

Il progetto sarà trasmesso anche al Comitato Nazionale per la Giustizia di Prossimità perché ne curi il deposito e gli ulteriori adempimenti presso le competenti Commissioni Giustizia alla Camera e al Senato. Il lavoro del Comitato Pro Tribunale di Modica per salvare una Istituzione storica, iniziato dieci anni fa, potrebbe dare, dunque, i suoi frutti a patto di non incorrere in veti e ritardi che apparirebbero non solo pretestuosi ma anche scandalosi. E' arrivato il momento che la politica scenda finalmente in campo, seriamente, per difendere il progetto "Tribunale di Modica-Val di Noto". I rappresentanti politici del Ragusano e del Siracusano, insomma, non hanno più alibi da fornire a chi li ha votati per rappresentarli!