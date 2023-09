Sbarcati a Pozzallo 779 migranti: 7 donne in gravidanza in ospedale

Sono sette le donne in stato di gravidanza che sono state accompagnate per controlli di routine, agli ospedali di Modica e Ragusa dopo lo sbarco dal catamarano 'Jean de la Valette' che ha trasferito 779 persone - questo il computo complessivo - da Lampedusa a Pozzallo. Non sono state riscontrate criticita' di natura sanitaria. Le operazioni in banchina sono concluse ma la gestione dei migranti giunti oggi a Pozzallo potrebbe non essere semplice. In mattinata, prima dell'attracco del catamarano, altri 90 migranti erano giunti al porto a bordo di una motovedetta della Gdf sempre in trasferimento da Lampedusa. Nel primo pomeriggio il questore di Ragusa, Vincenzo Trombadore, si e' recato personalmente a Pozzallo dove, mentre erano in corso le operazioni di sbarco, ha tenuto un breve briefing con i dirigenti della questura presenti, con il personale interforze e prima di rientrare in sede ha dialogato con il comandante della Capitaneria di porto di Pozzallo, Stefania Milione. Allo stato attuale non sono ancora stati definiti ulteriori trasferimenti dei migranti giunti a Pozzallo, verso altre province.

Foto Assenza