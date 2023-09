Solidarietà a Lampedusa, cibo e bevante davanti la Chiesa ai migranti

Migranti donne, minori e uomini si sono radunati davanti alla chiesa, nel corso principale di Lampedusa, dove è in corso la distribuzione di cibo e bevande. Abitanti e commercianti dell'isola si stanno prodigando in una sorta di gara di solidarietà per aiutare i naufraghi, al parroco sono stati consegnati pasta, insalata di riso e altri generi alimentari. I migranti in modo composto fanno la fila per ricevere il cibo. Un minore ha detto di essere affamato e di avere mangiato nell'hotspot in contrada Imbriacola solo una merendina e di avere ricevuto solo una bottiglietta d'acqua.