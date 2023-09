Corini parla alla vigilia della trasferta di Ascoli: "Brunori farà i gol per il Palermo"

"E' stata una sosta importante, ci ha permesso di lavorare con i giocatori arrivati sul mercato per integrarli. Ci sono mancati i nazionali e i due infortunati Roberto Insigne e Alessio Buttaro che proseguono il lavoro per tornare in squadra. E soprattutto ci siamo preparati strategicamente sulla partita di Ascoli e sul prossimo mese che ci vedrà affrontare cinque partite compreso il turno infrasettimanale".

Lo ha detto l'allenatore del Palermo Eugenio Corini a proposito del ritorno in campo dopo la sosta di campionato che vedrà i rosanero impegnati sabato alle 14 in trasferta.

"L'Ascoli è un'avversaria forte - ha aggiunto Corini - ha un bel mix fra giocatori giovani ed esperti, giocheremo in uno stadio caldo, siamo consapevoli delle difficoltà che incontreremo ma anche di chi siamo noi e di che cosa vogliamo fare. Ogni partita per noi è una prova che vogliamo superare". Il Palermo ad Ascoli proverà a sfatare il tabù delle partite dopo la sosta che nella stagione scorsa hanno visto i rosanero non essere sempre all'altezza della sutuazione. "E' vero che questo è un campionato nuovo - ha detto l'allenatore - ma siamo curiosi di capire quale sarà l'approccio della squadra. Ho visto i ragazzi bene, hanno lavorato bene, sono carichi e pronti per fare una buona prestazione. E spesso le prestazioni positive sono coronate dal risutlato. Il nostro miglioramento quest'anno dovrà essere che il risultato dovrà arrivare non solo con la prestazione ma anche indirizzare nel migliore dei modi le partite sporche che sono tipiche della serie B". Fra i temi della partita ci sarà la sfida fra l'ex Ilja Nestorovski e Matteo Brunori. "Nestorovski è stato un giocatore importante a Palermo - ha detto Corini - l'ho allenato anche nella mia precedente esperienza qui in panchina per due mesi. Sa attaccare lo spazio e come tutti gli ex vorrà rendersi pericolosi. Di Brunori sono contento per quello che fa, attacca la profondità e lavora bene da raccordo. E' stato sfortunato, ma sono sicuro che senza forzare il gol arriverà".