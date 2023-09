Siracusa, minacciò agente penitenziario: assolto pachinese

Il giudice monocratico del Tribunale di Siracusa, dottoressa De Giovanni ha emesso sentenza di non doversi procedere nei confronti di un pachinese di 34 anni, F.P. Il giovane, difeso dall’avvocato Paolo Caruso Verso, era accusato di resistenza a pubblico ufficiale, per avere minacciato un agente di polizia penitenziaria, in servizio presso la casa circondariale di Cavadonna, perché a suo dire , non sarebbero stati prestati i soccorsi ad un compagno di cella, colpito da un grave malore e poi, infatti ricoverato in infermeria. All’esito dell’udienza del 12 settembre il giudice, accogliendo le richieste del difensore, derubricava il reato di resistenza a pubblico ufficiale (perseguibile d’ufficio) in quello di minacce (perseguibile solo a querela di parte) ed emetteva sentenza, mancando la querela, di non doversi procedere.