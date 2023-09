I metalmeccanici di Siracusa in attesa di risposte sull'Integrativo

Nel salone della CGIL di Siracusa si sono riuniti i Comitati Direttivi di FIM, FIOM e UILM. I segretari Angelo Sardella, Antonio Recano e Giorgio Miozzi hanno illustrato ai delegati l’andamento della vertenza in corso sulle tematiche e sulle criticità affrontate nella piattaforma sull’Integrativo Provinciale presentata. “Abbiamo fino ad ora ricevuto tante dichiarazioni di intento, e un unico significativo avanzamento, rappresentato dalla firma del “Protocollo su Salute e Sicurezza” siglato il 04 agosto 2023, che ha prodotto come primo risultato una positiva azione di controllo portata a termine in queste settimane da SPRESAL N.I.L e INAIL sull’applicazione delle norme in materia di sicurezza e diritto del lavoro. Ma pur ritenendo essenziali i controlli da parte del sistema di vigilanza, occorre promuovere, attraverso il coinvolgimento dell’INAIL e dell’ASP, un corretto modello di informazione e prevenzione su salute e sicurezza nei luoghi di lavoro che, adattandosi ai cambiamenti dei processi produttivi e organizzativi del mondo del lavoro, favorisca una cultura della sicurezza quale fattore valoriale nelle strategie aziendali, sviluppate in un corretto contesto di responsabilità sociale d’impresa.” Fim, Fiom e Uilm ad oggi ritengono esaurita la fase di approfondimento sulle richieste avanzate nella piattaforma, presentata il 05 aprile 2023, per il rinnovo dell’Integrativo Provinciale, ora i lavoratori si aspettano risposte concrete. “In questi mesi Federmeccanica ha potuto determinare la misura ed il peso della vertenza aperta dai metalmeccanici, che dopo 13 anni hanno riconquistato la possibilità di discutere temi che ritengono fondamentali per il rispetto dei diritti e della dignità dei lavoratori. Il 19 settembre 2023 le Organizzazioni Sindacali incontreranno le controparti e valuteranno nel merito le risposte di Federmeccanica, consapevoli della necessità di affermare passo dopo passo elementi di diritto e civiltà con coerenza, determinatezza, dialettica e forza se necessario”. Stesso lavoro stessi diritti, questo elemento di giustizia è il filo conduttore che lega i temi delle proposte presentate alle controparti, principio che occorre affermare attraverso la contrattazione nei luoghi di lavoro, che rappresenta ancora oggi un presidio di legalità indispensabile. I Segretari Provinciali Fim Cisl – Fiom Cgil – Uilm Uil Angelo Sardella – Antonio Recano – Giorgio Miozzi