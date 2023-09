Incendi "sospetti" in 2 aziende agricole del Modicano: indagini in corso

Indagini in corso per fare luce sull'origine di due incendi verificatisi in altrettante aziende agricole del Modicano, tra Modica e Ispica, in una zona compresa tra le contrade Santa Rosalia e Graffetta. Le fiamme hanno danneggiato un capannone e diverse attrezzature delle due aziende agricole. Si sta cercando di stabilire se i roghi possano essere riconducibili a tentativi di estorsione. Sulle indagini riserbo degli inquirenti.