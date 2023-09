Lampedusa, migranti in fila davanti a San Gerlando per il pranzo

Migranti in fila nella piazza dove sorge la chiesa di San Gerlando, a Lampedusa, per la distribuzione del pranzo.

Per il secondo giorno consecutivo, i volontari della parrocchia stanno continuando a distribuire pasta e bottigliette d'acqua alle centinaia di migranti che non si trovano all'interno dell'hotspot di contrada Imbriacola.

Per evitare che continuino a restare in giro, chiedendo di mangiare, i volontari si sono nuovamente mobilitati. I giovani, piatti di carta alla mano, pranzano seduti sull'asfalto o sui marciapiedi.

Alcuni, dopo la prima portata, si rimettono in fila per fare il bis.