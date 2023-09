Continua a guidare senza la patente e non sfugge all'alt: denunciato a Noto

Nel pomeriggio di ieri, agenti del Commissariato di P.S. di Noto hanno denunciato un netino di 26 anni per guida senza patente.

In specie, i poliziotti, impegnati nel servizio di controllo del territorio, finalizzati alla prevenzione ed al contrasto degli illeciti in materia di codice della strada, procedevano al controllo di un’autovettura condotta dal denunciato che in passato era stato già sanzionato per guida senza patente.