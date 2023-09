Presentato il roster dell'Avimecc Volley Modica, il presidente: siamo pronti ad affrontare la quinta stagione di serie A3

E' stata una serata informale, all'insegna della cordialità, quella di A-Roster con la quale l'Avimecc Volley Modica, ieri, si è presentata alla Città, agli sponsor e alla stampa.

Nella sala conferenze del Modica Boutique Hotel, il presidente Ezio Aprile, il Direttore Generale Luca Leocata e il tecnico Enzo Distefano, hanno illustrato programmi e obiettivi della quinta stagione consecutiva in serie A3 del sestetto modicano che avrà l'onore e l'onere di rappresentare non solo la città della Contea, ma l'intera Sicilia in un campionato di livello nazionale come lo è la Terza Serie.

All'incontro di presentazione oltre allo staff dirigenziale che seguirà l'Avimecc Volley Modica per tutta la stagione, erano presenti i ragazzi del settore giovanile che da sempre è stato un fiore all'occhiello della società biancoazzurra.

All'incontro hanno partecipato anche il Sindaco di Modica, Maria Monisteri, l'Onorevole Ignazio Abbate, il Vicesindaco Giorgio Belluardo e il Presidente del Consiglio Comunale, Maria Cristina Minardo.

“Siamo pronti per affrontare la quinta stagione di serie A3 - ha spiegato in apertura nel suo intervento il presidente Ezio Aprile – e dopo il finale dello scorso campionato che ci ha portato comunque alla conquista della salvezza, quest'anno vogliamo alzare l'asticella per cercare di migliorare quanto fatto precedentemente. Quello di quest'anno vogliamo che sia il campionato della “rinascita” e per questo motivo abbiamo allestito un buon roster che, speriamo ci permetta di crescere non solo dal punto di vista sportivo, ma anche a livello societario. Il nostro principale obiettivo è quello di portare in alto il nome della città che rappresentiamo e prenderci qualche bella soddisfazione da regalare a chi ci supporta e ai nostri tifosi che sin da ora invito a seguirci nelle gare del “PalaRizza”.

Carico e motivato nel suo intervento il Direttore Generale Luca Leocata che ha innanzitutto ringraziato gli sponsor che danno “linfa” ai progetti dell'Avimecc Volley Modica.

“Ringraziare i nostri sponsor e tutti coloro che in varie forme ci supportano – ha spiegato Luca Leocata - è il minimo che possiamo fare. Quella che inizierà a metà ottobre, sarà la nostra quinta stagione in serie A3. Quest'anno - continua – dopo la promozione dello scorso anno di Catania, avremo la responsabilità e l'orgoglio di rappresentare la nostra Isola in un campionato di livello nazionale che proprio da questa stagione ha allargato i confini, inserendo nel girone Meridionale, squadre come Fano, Macerata e San Giustino che da sempre sono state inserite nel girone Settentrionale. Questo non fa altro che aumentare il livello di un campionato che nel girone Blu è stato sempre molto competitivo. È chiaro che, senza il sostegno delle aziende che ci stanno vicino, affrontare un campionato così dispendioso come la serie A3 non sarebbe possibile e il fatto che le imprese del nostro territorio ci diano fiducia anche in questo periodo molto difficile ci riempie di orgoglio e ci da le motivazioni per dare sempre il meglio di noi stessi. Uno dei nostri principali obiettivi è quello di far divertire il pubblico che ci segue in uno sport, dove la nostra nazionale è campione del mondo in carica e si appresta a disputare la finale europea. La nostra speranza – ha concluso Luca Leocata è di poter vedere più gente possibile al “PalaRizza” a partire dalla gara d'esordio con Lagonegro”.

Al tecnico Enzo Distefano è toccato parlare dell'aspetto tecnico del nuovo campionato di A3 che di anno in anno diventa sempre più difficile.

“Essere sulla panchina dell'Avimecc Volley Modica è per me una bella emozione – ha spiegato ai presenti il tecnico biancoazzurro – conosco molto bene l'ambiente che io considero una famiglia che ti lascia lavorare in serenità. Abbiamo costruito un gruppo che credo ci possa dare belle soddisfazioni, mantenendo lo zoccolo duro della passata stagione e inserendo gente di spessore che può farci fare il salto di qualità. Di questo - continua – non posso che ringraziare la società che si è mossa bene sul mercato. Indicare dove possiamo arrivare è quasi impossibile perchè quello che a breve inizierà sarà un campionato ancora più difficile rispetto allo scorso anno. Noi inizieremo subito con Lagonegro che è una squadra retrocessa dalla serie A2, conosciamo poco di loro, ma stiamo iniziando a studiarli e speriamo di farci trovare pronti per affrontarli nel migliore dei modi”.

Dopo l'intervento del sindaco Maria Monisteri e dell'onorevole Ignazio Abbate che hanno ribadito la vicinanza e la loro disponibilità al confronto diretto con squadra e dirigenti, in chiusura una bella è gradita sorpresa è arrivata dal direttore del giornale online “Il domani ibleo”, Gianni Contino che ha fatto dono alla società modicana di una targa ricordo e di augurio di una stagione ricca di soddisfazioni.

La serata è poi proseguita a bordo piscina della struttura ricettiva con l’evento A-Roster, dove i presenti hanno potuto conoscere da vicino i componenti della rosa che difenderanno i colori della città di Modica in serie A3 in un clima di convivialità come un momento di condivisione tra amici, perchè la serie A3 è un patrimonio di tutta la città.