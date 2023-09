Pallamano, tanto entusiasmo attorno all'Handball Scicli Social Club: campionato di serie B al via il 14 ottobre

Presentato a Scicli il il roster dell’Asd Handball Scicli Social Club, che prenderà parte al prossimo campionato di serie B, al via il prossimo 14 ottobre. Presso il geodetico di Jungi è stata anche l’occasione per presentare la nuova ed elegante maglia (maglia verde pantaloncino nero), con la scopertura di un manichino da parte del capo “Fan Club”, Francesco Carbone. Alla chiamata dello Gianluca Russino hanno così sfilato in ordine di età, dal più giovane al più anziano: Bassem Nakoue, Corrado Costa, Gioele Occhipinti, Manuel Carbone, Gaetano Ciavorella, Bartolo Marino, Marco Causarano, Leandro Russino, Anwar Mabrouk, Davide Sammito, Simone Drago, Danilo Ballaera e Cristopher Ficili, tutti accompagnati da una “mascotte”. Assenti per motivi personali Teki Dudija e Antonino Occhipinti. Poi, è stato presentato lo staff tecnico composto da : Giovanni Marino (allenatore), Luca Ammatuna (vice allenatore e responsabile under 15), Elena Carnemolla (preparatore atletico), Orietta Mazzoletti (responsabile dell’under 13 e under 8). Assente per motivi familiari Adriana Savà (responsabile settore femminile).

Una degna cornice di pubblico ha applaudito le fasi più emozionanti della cerimonia dimostrando un affetto smisurato verso questa disciplina.

In rappresentanza dell’Amministrazione comunale è stato presente l’Assessore allo Sport Giuseppe Puglisi, seduto al tavolo con il Presidente Carmelo Ficili ed il Team Manager Luigi Ciavorella, il quale si è dichiarato soddisfatto per aver preso parte a questa cerimonia molto significativa.

Tra i momenti più sentiti ed emozionanti l’intervento del professofre Enzo Carbone, antesignano della pallamano, che sin dagli Anni Ottanta ha, prima, insegnato la disciplina nelle scuole, poi, ha fatto la storia della pallamano a Scicli, allenando una squadra che rimarrà in modo indelebile nei ricordi.

NELLA FOTO, Elena Carnemolla