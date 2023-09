Modica, maltrattamenti in famiglia: 38enne in carcere per scontare 2 anni e 8 mesi

I Carabinieri di Modica hanno dato seguito ad un ordine per la carcerazione emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Catania, traendo in arresto un uomo modicano, C.G., 38 anni, che dovrà espiare una pena di 2 anni e 8 mesi per una serie di comportamenti rilevati dai Carabinieri di Modica tra il 2006 e il 2015, periodo in cui l’arrestato si sarebbe reso protagonista di una serie di episodi di maltrattamento nei confronti dei propri familiari. L’uomo è stato quindi tradotto presso la Casa Circondariale di Ragusa a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.