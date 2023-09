Congresso regionale Dc, Stefano Cirillo è il nuovo segretario: Pullara presidente

- E' Stefano Cirillo, fondatore conTotò Cuffaro dell'associazione Aiutiamo il Burundi, il nuovo segretario della Dc in Sicilia. A formalizzare l'incarico saranno, nel pomeriggio, i 600 delegati che sono riuniti in un hotel a Palermo per il primo congresso regionale del partito, con la relazione introduttiva del segretario nazionale Totò Cuffaro. Per la presidenza della Dc è stato scelto l'ex deputato regionale Carmelo Pullara, mentre a guidare la segreteria organizzativa è Carmelo Pace, che è capogruppo del partito all'Assemblea regionale siciliana.