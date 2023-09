Schifani: "La legge Delrio un fallimento, si voti per le Province"

- "Il fallimento della legge Delrio è sotto gli occhi di tutti. La tragedia di Rigopiano se ci fosse stata la Provincia non sarebbe avvenuta. E' un problema di funzionalità, la Sicilia ne ha bisogno, più di altre Regioni. Abbiamo già un disegno di legge in Assemblea regionale, l'aula è sovrana. Il momento elettorale lo stabiliranno gli eventi, quando il governo deciderà la data delle amministrative ci confronteremo. Abbinarle con le europee, ne possiamo parlare. A me interessa la sostanza, il dettaglio mi interessa meno". Così il presidente della Regione siciliana, Renato Schifani, parlando al congresso regionale della Dc, a Palermo.