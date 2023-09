Il Comune di Palermo istituisce il garante per la tutela degli anziani

La giunta comunale di Palermo, su proposta dell'assessore alle Attività sociali Rosi Pennino, ha deliberato l'istituzione del garante dei diritti delle persone anziane. Si tratta di un organo monocratico che opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione; non è sottoposto ad alcuna forma di controllo gerarchico o funzionale; opera a titolo volontario e non percepisce alcuna indennità; è nominato dal sindaco con proprio provvedimento e resta in carica quattro anni. "Istituire questa figura in attesa del regolamento - dichiara l'assessore Pennino - è stata una scelta di responsabilità condivisa con le Commissioni IV e VII e con i loro presidenti, Salvatore Imperiale e Pasquale Terrani, che ringrazio. Occorre, infatti, sviluppare programmazione dedicata riguardo alle persone anziane, da un lato, potenziando il sostegno per i più fragili e, dall'altro, organizzando servizi di aggregazione, svago e iniziative mirate".