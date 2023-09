Sindacati convocati a Palazzo Chigi il 22 settembre sul caro prezzi

Isindacati sono stati convocati a Palazzo Chigi venerdì 22 settembre per un incontro presieduto dal ministro delle Imprese e del made in Italy, Adolfo Urso, al quale parteciperà anche il Garante per la sorveglianza dei prezzi.

Lo si apprende da fonti sindacali.

Oggetto della riunione sono gli interventi per calmierare l'inflazione a tutela dei redditi. Alle 10.30 l'incontro con Cgil, Cisl, Uil e Ugl; a seguire con le altre sigle sindacali.