Calci, pugni e colpi di casco contro l'ex moglie: arrestato a Palermo

La Polizia di Stato ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, disposta dal Gip presso il Tribunale di Palermo, nei confronti di un palermitano resosi responsabile del reato di maltrattamenti ai danni dell'ex moglie.

Il provvedimento arriva dopo le indagini svolte dagli agenti del commissariato "Zisa-Borgo Nuovo" in collaborazione con i colleghi del commissariato "San Lorenzo". In particolare, l'uomo avrebbe messo in atto un comportamento di inusitata violenza alcuni giorni fa quando, raggiunta l'ex moglie sul posto di lavoro presso una struttura sportiva, l'avrebbe colta alle spalle, sferrandole più colpi di casco alla testa e infierendo su di lei, mentre cadeva a terra rovinosamente, con calci in varie parti del corpo.

Soltanto l'intervento di alcune persone presenti ha fatto desistere l'aggressore portandolo alla fuga. Questo sarebbe stato l'ultimo di una serie di condotte vessatorie e aggressive che si sarebbero protratte da tempo. Per fatti denunciati dalla donna nel 2020, l'uomo era stato all'epoca già sottoposto al divieto di avvicinamento e di comunicazione e rinviato a giudizio per il reato di maltrattamenti.