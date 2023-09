Colpaccio del Palermo sul campo dell'Ascoli: gol partita di Mancuso al 92'

Il Palermo passa ad Ascoli (0-1) con un gol in zona Cesarini di Mancuso. Mentre per i bianconeri è ancora notte fonda con poche idee soprattutto in attacco. Viali lascia fuori Botteghin (mal di schiena) e si affida a Bayeye sulla fascia destra e Quaranta al centro. L'Ascoli parte bene con un tiro di Milanese all'11, ma poi al 15' Viviano deve salvare da campione sul colpo di testa di Aurelio. Al 36' Dionisi vede un fallo di rigore di Bayeye su Di Francesco ma poi va al Var e annulla il penalty. Nella ripresa l'Ascoli prova a spezzare il ritmo del Palermo e al 7' ci prova. Viali inserisce anche l'ex rosanero Nestorosvski e Caligara, ma l'Ascoli si rivede solo al 18' con un tiro di Caligara di poco fuori dopo una deviazione della difesa ospite. Al 24' si rivede il Palermo con una rasoiata di destro di Brunori che finisce di poco fuori. Due minuti dopo un colpo di testa del neo entrato Mancuso spaventa Viviano. L'Ascoli si risveglia al 36' quando Mateju salva in corner su una palla di Mendes destinata a Nestorovski, mentre al 37' un bolide di Caligara finisce di poco fuori. Al 47' passa il Palermo con Mancuso che trova la deviazione vincente sugli sviluppi del corner di Di Mariano.