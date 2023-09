Ragusa, i compleanni "speciali" dell'Anffas Onlus di Marco e Maria Carmela

Prima Marco. Poi Maria Carmela. Non solo semplici nomi. Ma i nomi dei ragazzi dell’Anffas onlus Ragusa che hanno celebrato il proprio compleanno negli ultimi giorni, con una bella festa, come sempre accade, nella sede della onlus in via Eugenio Criscione Lupis. Una festa che dice moltissimo perché costituisce un momento speciale di aggregazione per tutti, comprese le famiglie. “E d’altronde, in tema di compleanni – sottolinea Chiara Scrofani a nome dell’Anffas onlus Ragusa – non dobbiamo dimenticare che, proprio quest’anno, la nostra associazione ha celebrato, a livello nazionale, il 65esimo anniversario dalla fondazione. Un importante traguardo che testimonia 65 anni di lavoro, impegno e battaglie sempre al fianco delle persone con disabilità intellettive e disturbi del neurosviluppo e delle loro famiglie. Non ci siamo mai arresi e abbiamo continuato, a tutti i livelli, a denunciare e a combattere ogni forma di pregiudizio, stigma, stereotipo, discriminazione, violenza e negazione dei diritti. Ecco perché le feste di compleanno, all’Anffas, assumono un sapore particolare. Perché consentono ai nostri ragazzi, attraverso la propria forza creativa e il senso di adattamento, di diventare protagonisti. E non solo per un giorno. Ma per tutto l’anno”.