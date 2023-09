Calcio di Eccellenza, il Modica cala il tris sul campo della Rocca Acquedolcese: doppietta di Savasta e gol di Diop (3 a 1)

Il Modica batte a domicilio la Rocca Acquedolcese (3 a 1) e si accomoda in testa alla classifica del girone B di Eccellenza insieme al Real Siracusa Belvedere. La differenza, nell'anticipo del sabato, la fa una prestazione notevole della squadra allenata da mister Betta e la doppietta di Savasta in gol su due calci di rigore. Prima rete in rossoblù di Omar Diop, e diverse occasioni da rete non sfruttate per un soffio o per la bravura del portiere locale.

ROCCA ACQUEDOLCESE – MODICA 1 – 3

Marcatori: pt 31′ Savasta (rigore), st 15′ Diop, 22 Savasta (rigore), 43′ Carroccio.