Un'altra giornata difficile a Lampedusa, tante 'carrette' nel Mediterraneo

Potrebbe essere un'altra giornata difficile per Lampedusa. Secondo fonti della 'flotta civile', il sistema delle ong attivo nei salvataggi nel Mediterraneo centrale, sono in mare decine di carrette del mare sulla rotta verso l'Italia e l'isola delle Pelagie in particolare dove stamane sono attese la premier Giorgia Meloni e la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. Nel frattempo nella notte sono sbarcati sull'isola 240 migranti su sei barchini (prima 160 su quattro barchini, poi altri 80 su due piccole imbarcazioni). Settecento migranti sono attesi in Calabria e 471 salvati dalla Geo Barent, tra cui 205 bambini, sono stati assegnati a Bari indicato quale 'porto sicuro'