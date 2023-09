Comiso, ricettazione: arrestato marocchino 42enne

Nel pomeriggio di venerdì scorso i carabinieri di Comiso hanno arrestato T.R, marocchino 42 anni, in esecuzione di un provvedimento emesso dall’Autorità Giudiziaria che trae origine da una denuncia in stato di libertà operata nel maggio 2012 dai Carabinieri di Ragusa, unitamente a personale della Polizia Municipale, nella quale veniva accertata la responsabilità di T.R. per il reato di ricettazione. Dopo vari gradi di giudizio, l’Autorità Giudiziaria ha riconosciuto la colpevolezza dell’imputato disponendo la sua traduzione presso la Casa Circondariale di Ragusa per espiare la pena detentiva.