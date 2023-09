Lavanderia in fiamme nella notte a Palermo: in corso la bonifica dei locali

Lavanderia in fiamme questa notte in via Montuoro a Palermo. Quattro squadre dei vigili del fuoco sono state impegnate per spegnere le fiamme. L'incendio si è sviluppato intorno alle 4, e i pompieri intervenuti sono riusciti a aprire un varco nella saracinesca e scongiurare chele fiamme si propagassero anche ai piani superiori. Attualmente sono in corso le operazioni di bonifica. Sono intervenuti i carabinieri che indagano. Da una prima ispezione pare che l'incendio sia di natura dolosa. Sono state acquisite leimmagini dei sistemi di videosorveglianza.