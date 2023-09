"Tribunale di Modica-Val di Noto", anche il Consiglio di Ispica aderisce al progetto

Prosegue il percorso istituzionale del progetto "Tribunale di Modica-Val di Noto" che vede come ispiratore il Comitato pro Tribunale di Modica e che mira alla riapertura degli Uffici giudiziari di Modica con l'ampliamento della giurisdizione ai territori di Noto, Rosolini, Pachino e Portopalo. Venerdì anche il Consiglio comunale di Ispica, così come avevano fatto le assemblee civiche di Pozzallo, Scicli e Modica, ha adottato la delibera di adesione al progetto. In precedenza, le rappresentanze amministrative dei Comuni del Ragusano e di Rosolini e Noto avevano sottoscritto un documento di adesione.

"Stiamo cercando, passo dopo passo - afferma il portavoce del Comitato Pro Tribunale di Modica, avvocato Enzo Galazzo - di istruire un progetto che risponda ai requisiti dettati dal Governo per riportare in vita i Tribunali soppressi improvvidamente con la riforma della geografia giudiziaria del 2012. Insisteremo fino in fondo per portarlo a termine".

NELLA FOTO, il Palazzo di giustizia di Modica