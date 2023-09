Vittoria, al motoraduno di Scoglitti carabiniere muore per un malore

Un carabiniere di 59 anni, L.M., in servizio alla Compagnia di Gela, è deceduto per un malore, probabilmente un infarto, mentre partecipava al motoraduno interprovinciale di moto d'epoca a Scoglitti. La carovana si trovava all'incrocio di contrada Zafaglione, nella frazione balneare di Vittoria, quando il carabiniere ha accusato il malore. Inutili i tentativi dei soccorritori di rianimare il militare. In corso indagini per accertare le cause del decesso.

(Foto Franco Assenza)