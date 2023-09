Il Siracusa batte il Locri: azzurri a fine gara in piazza Cuella ringraziano la 'Curva' (LE FOTO DI CILMI)

Curva Anna vuota per la squalifica, ma gli azzurri a fine gara contro i Locri escono dal 'Nicola De Simone' e vanno a ringraziare gli ultrà che hanno sofferto e tifato e sofferto in piazzetta Leone Cuella. Cose mai viste a Siracusa che segna il forte legame tra la tifoseria e la squadra. Ha vinto il Siracusa per 3 - 2 ma c'è molto da lavorare. O meglio capire se il tecnico Gaspare Cacciola è in grado di portare gli azzurri tra le formazioni che puntano al salto di categoria. Difesa come al solito 'ballerina' ma questo Siracusa è stato trascinato al successo dal capitano.

Marco Russotto è calciatore di categoria superiore ed è convinzione diffusa, che l'ex Catania è sprecato per la serie D. E' stato lui il mattatore della partita ed anche l'autore di un doppietta che ha tolto il Siracusa da guai e polemiche. E' il Locri a passare in vantaggio al 44' con Pasqualino con l'unito tiro in porta degli ospiti.

La gioia del vantaggio per i calabresi dura appena appena 2 minuti perchè il capitano realizza l' 1 a 1 ed il primo tempo finisce in parità.

Nella prima frazione di gioco il Siracusa non concretizza due buone occasioni con Maggio prima e Alma dopo. La musica cambia nel secondo tempo. Ed alla ripresa del gioco è ancora Russotto a realizzare dopo appena 5 minuti. Cross da destra di Di Paola, il capitano arriva sul secondo palo e con un tocco di controbalzo anticipa tutti: zampata vincente e vantaggio azzurro.

Il Locri è smarrito e come un pugile suonato, incassa la terza rete al 53'. La firma Alma. L'artefice del terzo gol è sempre Russotto che sulla sinistra si libera degli avversari, diventati in quel momento dei birilli, e serve Giuliano. La sfera finisce sui piedi di Alma che gonfia per la terza volta la rete difesa da Lanziani. Il Siracusa con il doppio vantaggio tira i remi in barca ed il Locri all'83' va in rete con Pappalardo. Gli ospiti riaprono la gara, ma soltanto virtualmente. Per il Siracusa è il primo successo in serie D, arrivato, però alla seconda giornata di campionato.

LE FOTO DELLA PARTITA SIRACUSA - LOCRI SONO DI VALENTINO CILMI