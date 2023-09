Bimbo trovato nel deserto: gara a Lampedusa per ottenere l'affido

Più famiglie di Lampedusa si sono fatte avanti, offrendo la propria disponibilità, per l'affido temporaneo del bambino di circa 3 anni che è stato trovato, da solo, nel deserto e portato fino a Lampedusa da un giovane nordafricano che lo ha di fatto salvato. I lampedusani ,ancora una volta, hanno dimostrato, il loro cuore grande. L'obiettivo è fare in modo che il piccolo resti il minor tempo possibile all'interno dell'hotspot di contrada Imbriacola dove di lui si stanno prendendo cura i volontari della Croce Rossa e Save the Children, ma anche che rimanga, seppur temporaneamente, a Lampedusa. Le valutazioni verranno fatte, nelle prossime ore,dal tribunale per i minorenni di Palermo.