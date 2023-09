Ragusa, ex sindaco Solarino segretario regionale di Demos

Tonino Solarino e' il segretario regionale per la Sicilia, di Demos-Democrazia solidale. Solarino, che e' stato sindaco di Ragusa e che opera come psicoterapeuta, e' stato eletto all'unanimita'; ha gia' indicato i primi membri che comporranno il direttivo regionale. Si tratta di Giovanni Ruvolo, gia' sindaco di Caltanissetta e biologo, ed Emiliano Abramo, promotore della c.d. "Legge sulla poverta'". L'elezione di Solarino e' avvenuta in seno al primo congresso regionale che si e' svolto a Catania e che e' stato aperto dalla relazione del segretario nazionale, il deputato Paolo Ciani. Presente anche l'Europarlamentare Pietro Bartolo.