Migranti, bimbo morto in barca: mamma 20enne ricoverata a Palermo

E' morto per asfissia neonatale il piccolo che è nato sul barchino sul quale, assieme ad altre 39 persone, si era imbarcata, da Sfax, la madre: una ventenne nordafricana. Non hanno dubbi i medici del Poliambulatorio d iLampedusa dove la donna è stata portata subito dopo lo sbarco d iieri e da dove è stata trasferita, in elisoccorso, all'ospedale Civico di Palermo .La donna, secondo quanto emerge, viaggiava da sola. Quando è sbarcata, con in braccio il cadavere del figlioletto, i medici hanno accertato che madre e figlio erano ancora legati dalcordone ombelicale e che la donna non aveva espulso per interola placenta. Ecco perché si è reso necessario il suotrasferimento in un reparto di Ginecologia ed Ostetricia. Il neonato, subito dopo il parto, durante il quale la donna èstata aiutata da alcune donne presenti sul barchino, avrebbeemesso un paio di vagiti, poi è spirato.