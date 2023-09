Ha picchiato la fidanzata neipressi di un locale in via Maqueda a Palermo. Un polacco di 32anni è stato denunciato per avere aggredito e malmenato lacompagna anche lei polacca di 29 anni.Il turista ubriaco ha iniziato ad inveire contro la giovane poidavanti a passanti e clienti del locale ha iniziato a colpirla. Sono stati chiamati i carabinieri che hanno bloccato l'uomo el'hanno portato in caserma.