Due sparatorie in poco tempo in provincia di Napoli

I carabinieri indagano sul ferimento di due uomini nel Napoletano e su un possibile collegamento tra i due casi. Trenta minuti dopo la mezzanotte di ieri i militari del Nucleo operativo e radiomobile di Castello di Cisterna e quelli della stazione di Marigliano sono intervenuti a Marigliano in via San Rocco, all'altezza del civico 1, dove un uomo di 49 anni gia' noto alle forze dell'ordine era stato colpito da diversi proiettili. L'uomo e' stato portato all'ospedale di Nola con ferite all'addome e all'inguine, dove e' ricoverato in gravi condizioni, intubato e in pericolo di vita. Dopo qualche ora, nello stesso ospedale, si e' presentato un uomo di 45 anni di Casavatore, ferito alla gamba da un proiettile, ma non in pericolo di vita.