Scimonelli: effetto Mattarella accelera l'asfalto delle strade a Siracusa

“Apprezziamo il nuovo sentimento di abnegazione e attenzione verso un problema che da anni attanaglia Siracusa: lo stato dell’asfalto delle strade. Il tema è attualissimo e degno anche di futura discussione in consiglio comunale.

E altrettanto, con sentimento di approvazione, condividiamo, finalmente, l’orario scelto per eseguire i lavori; preferire orari notturni per permettere ai cittadini una libera viabilità è segno di lungimiranza amministrativa.

Non sappiamo se i lavori di “ammodernamento del piano stradale per il miglioramento della viabilità urbana cittadina” di Via Columba siano stati accelerati dall’importante meeting che vedrà la presenza del nostro presidente della Repubblica Mattarella e del suo omologo tedesco. In ogni caso, però, dobbiamo rilevare una stranezza che vogliamo considerare una “distrazione”.

Non possiamo non pensare che sia la ditta esecutrice dei lavori, che il DEC, il RUP e anche l’assessore Bandiera (Lavori Pubblici) non si siano accorti che il nuovo asfalto sia stato posato passando “attorno alle aiuole incolte e fuori sagoma” - glissa il capogruppo di Insieme Ivan Scimonelli.

“Più precisamente proseguendo su Via Columba verso viale Ermocrate, sul lato destro è presente un cordolo con delle fioriere ornate da oleandri bianchi. Gli oleandri non vengono ormai tagliati da svariati mesi e invece di, (come buon senso e professionalità dovrebbero richiamare), tagliare o chiedere di sagomare le piante, si sceglie di asfaltare attorno alle stesse; si “disegna” cosi di fatto sul vecchio asfalto il perimetro delle piante incolte che sporgono sulla carreggiata.

Vogliamo credere che, complice l’oscurità della notte, nessuno si sia accorto del misfatto durante l’esecuzione dei lavori.