Medico ragusano di 53 anni muore in un incidente stradale in Toscana

Un medico di 53 anni, Vittorio Burrafato, originario di Ragusa, è morto domenica mattina a Fiorenzuola, in provincia di Firenze. Il medico era in sella alla sua moto che si è scontrata con una Panda guidata da un uomo di 88 anni. Le condizioni di Vittorio Burrafato sono apparse subito gravissime e a nulla sono valsi i tentativi dei soccorritori e l'arrivo dell'elisoccorso. Ancora da stabilire la dinamica dell'incidente. Vittorio Burrafato, ortopedico, viveva da molti anni in Toscana. Era figlio del dottor Salvatore Burrafato, primario di medicina per tanti anni, e fratello dell’oculista Giorgio Burrafato in servizio all'ospedale di Modica.